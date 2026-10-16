Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции после встречи с европейскими лидерами.

Что сказал Зеленский о замороженных активах России?

Глава государства подчеркнул, что окончательная блокировка доступа Москвы к замороженным финансовым ресурсам является принципиальной позицией для украинской стороны.

Самое главное, чтобы у России не было возможности в дальнейшем использовать замороженные активы. Украина хотела бы получить эти деньги раньше, чем Россия смогла бы до них дотянуться,

– отметил президент.

По его словам, попытки разблокировать свои зарубежные финансовые резервы являются одной из приоритетных задач российских властей.

Переговоры о заблокированных средствах Кремля

Ранее мы рассказывали, что в Вашингтоне обсуждалась возможность разблокирования российских средств в рамках более широких переговоров. Переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер предлагали перевести средства под контроль специальной структуры США.

Однако европейские чиновники выступили категорически против передачи контроля над 260 миллиардами евро российского Центробанка. В ЕС настаивают на использовании этих денег для восстановления Украины, если Россия откажется компенсировать нанесенный ущерб.

Однако ЕС рассматривает замороженные российские активы как возможный источник финансирования Украины, чтобы преодолеть ожидаемый дефицит государственного бюджета в 2027 году. Представитель ЕС Кая Каллас подчеркнула, что из-за отсутствия признаков готовности России к миру Европа продолжит искать способы заставить агрессора компенсировать нанесенный ущерб и распределить финансовые риски между странами-членами.