Про це Зеленський заявив під час пресконференції після зустрічі з європейськими лідерами.

Що сказав Зеленський про заморожені активи Росії?

Глава держави наголосив, що остаточне блокування доступу Москви до заблокованих фінансових ресурсів є принциповою позицією для української сторони.

Найголовніше, щоб Росія не мала можливості надалі використовувати заморожені активи. Україна б хотіла отримати ці гроші раніше, ніж Росія змогла б до них дотягнутися,

– зазначив президент.

За його словами, спроби розблокувати свої закордонні фінансові резерви є одним із пріоритетних завдань російської влади.

Переговори щодо заблокованих коштів Кремля

Раніше ми розповідали, що у Вашингтоні обговорювали можливість розблокування російських коштів у межах ширших переговорів. Перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер пропонували перевести кошти під контроль спеціальної структури США.

Проте європейські посадовці виступили категорично проти передачі контролю над 260 мільярдами євро російського Центробанку. В ЄС наполягають на використанні цих грошей на відбудову України, якщо Росія відмовиться компенсувати завдані збитки.

Проте ЄС розглядає заморожені російські активи як можливе джерело фінансування України, щоб подолати очікуваний дефіцит державного бюджету у 2027 році. Представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що через відсутність ознак готовності Росії до миру Європа продовжить шукати способи змусити агресора компенсувати завдані збитки та розподілити фінансові ризики між країнами-членами.