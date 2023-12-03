Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, в чем состоит главная проблема. По его словам, в ЕС до сих пор опасаются принять политическое решение.

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Я напомню заявление Центрального банка ЕС, говорившего о том, что "это подорвет доверие к национальной валюте ЕС – евро",

– отметил Ус.

Поскольку многие недемократические режимы держат свои национальные денежные запасы в евро, они могут испугаться за эти активы и перевести их в золото или доллары. Понятно, что ЕС этого бы не хотелось.

Обратите внимание! Еврокомиссия готовит предложение об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Речь идет о налоге на сверхдоходы, благодаря чему Киев будет получать 4 – 5 миллиардов евро в год.

Кроме того, ЕС может тормозить решение по замороженным российским активам, чтобы сохранить их до периода восстановление экономики Украины. Возможно, это будет едва ли не единственным источником поддержки нашей страны после войны.

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Запад базируется на устаревших принципах

Западные страны в значительной степени используют принципы Вашингтонского консенсуса, сформированного еще в конце 1980-х. В частности, речь идет о наименьшей роли государства в регулировании экономики и неприкосновенности частной собственности.

Ситуация, возникшая в мире после 24 февраля 2022 года, демонстрирует, что эти истины уже устарели. Надо реформировать не только определенные организации или институты, но и подходы к построению мироустройства,

– констатировал Ус.

Так, минимальная роль государства в экономике означает лишение такого рычага влияния, как экономические санкции. То же касается неприкосновенности частной собственности – нельзя арестовывать активы, передавать доходы от них или даже налоги с этих доходов.

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