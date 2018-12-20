Замороженный долгострой на Борщаговке достроят за 638 миллионов

До апреля 2021 года на улице Семьи Сосниных в Киеве должны завершить строительство 25-этажного жилого дома, который стоит недостроенным из-за банкротства предыдущего застройщика.

Работы по окончанию строительства высотки заказало в ООО "Еталонбуд" по результатам тендера 10 декабря КП "Житлоинвестбуд-УКБ", указано в сообщении на сайте публичных закупок Prozorro.

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Речь идет о завершении строительства жилья по скорректированному проекту на улице Семьи Сосниных, 4а в Святошинском районе Киева, на сумму свыше 638 миллионов гривен.

25-этажная жилая высотка простаивает недостроенной из-за банкротства предыдущего застройщика ООО "Киеввысотбуд".

Застройщик также берет на себя обязательства завершить строительство трансформаторных подстанций, паркинга и внешних сетей.

Как пишут "Наші гроші", цена сделки на 0,01% ниже ожидаемой стоимости закупки в 638,41 миллиона гривен.

Строительство жилого квартала на улице Семьи Сосниных, 4а в Киеве было начато в первом квартале 2004 года. В конце 2006-го его приостановили.



Строительство 25-этажки на улице Семьи Сосниных в Киеве стартовало еще в 2004-м году