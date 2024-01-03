В эфире телемарафона 2 января министр иностранных дел отметил, что страны на второй фазе принятия решений. Они касаются передачи Украине замороженных российских активов, передает 24 Канал.

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У партнеров уже есть наработка

Как говорит Дмитрий Кулеба, уже есть конкретные разработки как в Европейском Союзе, так и США. Для примера он привел Бельгию. Это государство передало на нужды Украины налоги с доходов на российские активы.

Глава МИД добавил, что есть акты законодательства, одобренные некоторыми странами. Эти документы предусматривают создание механизмов, позволяющих передать Украине деньги.

Сейчас тот этап, когда все усилия должны быть сведены в единую правовую рамку, то есть должны быть созданы единые правила для стран ЕС и G7. Это будет одним из ключевых вопросов в этом году, над которым мы будем работать,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Обратим внимание на статью, которая 16 декабря 2023 вышла на Financial Times. В ней говорилось о том, что государства G7 близки к возможной конфискации активов России. Цель этого – передача соответствующих средств нашей стране.

Существует также предположение США. В стране считают, что 24 февраля 2024 года – во время предстоящей встречи лидеров G7, будут обсуждаться вопросы конфискации активов страны-агрессора.

Германия заморозила более 4 миллиардов евро

Обратим внимание, что в канун Нового года Германия сделала подарок Украине под елку. Она заморозила активы России на сумму более 4 миллиардов евро. В эти активы входят замороженные средства, экономические ресурсы определенных лиц, а также финансы российского центробанка, также попавшие под блокирование.

Кристиан Вагнер, представитель МИД Германии, упомянул о решении стран G7 заставить Россию "заплатить за восстановление Украины в долгосрочной перспективе". Для этого и было принято решение о заморозке российских государственных активов в соответствии с правовыми системами государств-участников.

Вопрос передачи Украине замороженных российских активов особенно остро встал после промедлений со стороны западных партнеров. Так, в ЕС не смогли прийти к согласию в вопросе выделения долгосрочной помощи в размере 50 миллиардов евро. Также в США республиканцы и демократы не договорились, в результате чего Украина так и не получила 61 миллиард долларов, о чем парламентариев просил Джо Байден.