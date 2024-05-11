Синоптики предупредили о I уровне опасности. Где именно ждать заморозков, передает 24 Канал.

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В каких областях снова ударят заморозки

В Укргидрометцентре предупредили, что ночью 12 мая в северных, Полтавской и Харьковской, а также 13 и 14 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0 – 5 (І уровень опасности, желтый).

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В каких областях прогнозируют заморозки ночью 12 – 14 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

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