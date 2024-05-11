Синоптики попередили про I рівень небезпечності. Де саме чекати заморозків, передає 24 Канал.
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В яких областях знову вдарять заморозки
В Укргідрометцентрі попередили, що вночі 12 травня у північних, Полтавській і Харківській, а також 13 й 14 травня в західних, північних і Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 (І рівень небезпечності, жовтий).
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В яких областях прогнозують заморозки вночі 12 – 14 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Яка буде погода в найближчі три доби
- У неділю переважно без опадів, тільки в північних областях вдень місцями невеликий дощ.
- 13 травня в Україні, крім Заходу, подекуди також пройдуть невеликі дощі.
- 14 травня у східних, південно-східних та більшості центральних областей пройдуть дощі. На решті території буде без опадів.
- Температура повітря вночі 1 – 8 градусів тепла, окрім областей, де, очікуються заморозки. 12 травня на Півдні та Закарпатті 7 – 12 тепла.
- Вдень суботи до +20, у північних та більшості центральних областей, 13 – 14 травня в Україні, крім крайнього заходу, 9 – 15 градусів.