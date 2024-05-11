Де й коли саме буде дощ, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал. До речі, не забудьте прихопити свої парасольки.
Дивіться також Невелика прохолода, дощі: прогноз погоди в Україні на 11 травня
В яких областях очікуються дощі
Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби, зокрема, з 11 до 13 травня, вночі в Україні буде без опадів. Втім, вдень пройдуть невеликі дощі, сухо тільки в суботу на Півдні й у понеділок на Заході.
Зверніть увагу Коли й у яких областях будуть заморозки аж до -5 градусів
Де будуть дощі 11 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у частині областей дощі йтимуть щонайменше до 15 травня. Втім, сильні опади поки не очікуються. Будуть тільки короткочасні дощі.
Дізнайтеся також Чи чекати у травні аномальної спеки: коли по-літньому пригріє
Орієнтовний прогноз погоди на 15 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Цікаво Чи буде аномальна спека у травні: прогноз погоди на місяць
Чи буде це літо дощовим
- У квітні метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу відповіла, чи буде це літо дощовим.
- Експертка зазначила, що поки що аномально великої кількості опадів не прогнозується. Ймовірно, за сезон випаде в межах кліматичної норми.
- "Найбільш нестійкою погода в Україні буває у липні. Протягом цього місяця спостерігається найбільша повторюваність злив, гроз, граду, шквалів. Тож і цей рік не буде винятком", – сказала Віра Балабух.
- До речі, відповідно до розрахунків, які були на момент запису інтерв'ю, очікувалося, що літо в Україні може бути теплим, втім, не спекотним. Так, середня за сезон температура, ймовірно, на 1 – 2 градуси перевищить норму.
- Протягом сезону переважатимуть повітряні маси з Атлантики, які приноситимуть помірну вологу і тепло в Україну.
- Цікаво, що періоди тривалої спекотної погоди цього літа малоймовірні.