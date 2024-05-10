Так, у частині областей очікуються мінуси. Синоптики сказали, де й коли саме будуть заморозки, передає 24 Канал.
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Де ще будуть заморозки
Заморозки знову очікуються в Україні вже в ніч з суботи на неділю. В Укргідрометцентрі попередили про I рівень небезпечності, жовтий.
Вночі 12 травня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів,
– попередили в Укргідрометцентрі.
В яких областях будуть заморозки / Скриншот з Укргідрометцентру
Яка буде погода в найближчі три доби
- Вночі в Україні переважно без опадів. Вдень пройде невеликий дощ, тільки в суботу на Півдні, у понеділок на Заході без опадів.
- Температура 11 травня вночі 5 – 10 градусів, вдень 14 – 20.
- 12 – 13 травня вночі 2 – 8 тепла, окрім північно-східних областей, де прогнозують заморозки. Вдень 9 – 16 градусів тепла, у південній частині до +19.