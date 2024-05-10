Так, в части областей ожидаются минусы. Синоптики сказали, где и когда именно будут заморозки, передает 24 Канал.

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Где еще будут заморозки

Заморозки снова ожидаются в Украине уже в ночь с субботы на воскресенье. В Укргидрометцентре предупредили о I уровне опасности, желтый.

Ночью 12 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов,

– предупредили в Укргидрометцентре.

В каких областях будут заморозки / Скриншот с Укргидрометцентра

Какая будет погода в ближайшие трое суток