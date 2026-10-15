Согласно анализу ведущих прогнозных центров, такая атмосферная циркуляция обеспечит стабильную адвекцию прохладного воздуха над территорией Украины как минимум до конца текущей недели. Об этом пишет начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Ночные заморозки и слухи о гололеде

Синоптик напомнил, что предупреждение о заморозках на поверхности почвы объявлено на 15 октября в северных, Винницкой и Черкасской областях.

Постригань также обратил внимание на ложные сообщения о гололедице и гололеде, которые начали появляться в сети. По его словам, о таких явлениях в прогнозах пока речь не идет.

Пока в некоторых регионах фиксируется понижение температуры на поверхности почвы ниже нуля, центральные области и Левобережье накрыли осадки различной интенсивности.

Благоприятные условия для развития циклонов сохранятся и в дальнейшем.

Следующий южный вихрь с порцией осенних дождей ожидается уже накануне выходных,

– добавил Постригань.

Напомним, в конце рабочей недели почти во всех регионах Украины ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +10 градусов, а на юго-востоке поднимутся до +14 градусов. Днем сохранится осенняя теплота в пределах +10…+18 градусов.