За аналізом провідних прогностичних центрів, така атмосферна циркуляція забезпечить стабільну адвекцію прохолодного повітря над територією України щонайменше до кінця поточного тижня. Про це пише начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Нічні заморозки та чутки про ожеледицю

Синоптик нагадав, що попередження про заморозки на поверхні ґрунту оголошено на 15 жовтня в північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Постригань також вернув увагу на неправдиві повідомлення щодо ожеледиці та ожеледі, які почали з'являтися в мережі. За його словами, про такі явища у прогнозах наразі не йдеться.

Поки в деяких регіонах фіксують зниження температури на поверхні ґрунту нижче нуля, центральні області та Лівобережжя накрили опади різної інтенсивності.

Сприятливі умови для розвитку циклонів зберігатимуться й надалі.

Наступний південний вихор із порцією осінніх дощів чекаємо вже напередодні вихідних,

– додав Постригань.

Нагадаємо, наприкінці робочого тижня майже в усіх регіонах України очікуються дощі. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3 до +10 градусів, а на південному сході піднімуться до +14 градусів. Вдень утримається осіннє тепло в межах +10…+18 градусів.