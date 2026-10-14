Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Яку погоду очікувати?

За даними синоптиків, 14 жовтня в більшості областей пройдуть помірні дощі, а на північному сході – значні. У східних регіонах місцями можливі грози. Опади цього дня оминуть лише західні, Житомирську, Київську та Вінницьку області, хоч і не надовго.

При цьому температура повітря здебільшого становитиме +7…+14 градусів уночі та +12…+18 градусів удень. На крайньому сході вдень повітря прогріється до +23 градусів. У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях уночі очікується +1…+8 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+16 градусів. На поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі, синоптики прогнозують можливі заморозки 0…-3 градуси.

Надалі, а саме 15 жовтня, дощі поширяться на більшість районів Лівобережжя, а також на західні, Житомирську і Вінницьку області. Уночі температура становитиме +3…+10 градусів, а на південному сході – до +14 градусів. Удень пригріє лише до +10…+18 градусів.

Наприкінці робочого тижня, 16 жовтня, дощитиме переважно по всій країні. Температура повітря у нічні години очікується в межах +3…+10 градусів, на південному сході показники сягнуть +14 градусів. А вдень так само як і напередодні – до +10…+18 градусів.

Нагадаємо, з надходженням холодного атмосферного фронту циклону Gabriela в Україні завершився черговий період стабільного "бабиного літа". Найближчим часом різкого потепління чи похолодання не прогнозується.