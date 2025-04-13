Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки в Украине

Ночью 14 апреля в Украине, кроме большинства западных областей, заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов. Это I уровень опасности, желтый.

Заморозки 14 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

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