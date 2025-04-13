Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Заморозки в Украине
Ночью 14 апреля в Украине, кроме большинства западных областей, заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов. Это I уровень опасности, желтый.
Заморозки 14 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра
Погода на трое суток
- В Укргидрометцентре также прогнозировали, что 14 – 16 апреля в Украине уже преимущественно без осадков.
- Только утром и днем 14 апреля на Волыни, Львовщине и Закарпатье, 15 – 16 апреля в большинстве западных областей небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
- Ночью +1 – +9 градусов. 14 апреля в Украине, кроме большинства западных областей, 15 апреля на Юге и Юго-Востоке на поверхности почвы заморозки 0 – -5 градусов.
- Днем +13 – +20 градусов, 16 апреля на Западе даже до +23. На побережье морей и в Карпатах еще довольно прохладно, – +8 – +13 градусов.