Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Заморозки в Україні
Вночі 14 квітня в Україні, крім більшості західних областей, заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Заморозки 14 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру
Погода на три доби
- В Укргідрометцентрі також прогнозували, що 14 – 16 квітня в Україні вже переважно без опадів.
- Лише вранці та вдень 14 квітня на Волині, Львівщині та Закарпатті, 15 – 16 квітня у більшості західних областей невеликий дощ. Вітер південний, південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
- Вночі +1 – +9 градусів. 14 квітня в Україні, крім більшості західних областей, 15 квітня на Півдні та Південному Сході на поверхні ґрунту заморозки 0 – -5 градусів.
- Удень +13 – +20 градусів, 16 квітня на Заході навіть до +23. На узбережжі морів та у Карпатах ще доволі прохолодно, – +8 – +13 градусів.