Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Заморозки в Україні

Вночі 14 квітня в Україні, крім більшості західних областей, заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Заморозки 14 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

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