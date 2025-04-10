Та чи можливо, що квітень в Україні все ж таки буде аномально теплим, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Синоптикиня зазначила, що за попередніми оцінками саме щодо місячних прогнозів, квітень в Україні очікується все ж таки трохи вищим за кліматичну норму. Водночас наголосила, що все залежить від того, якою буде друга половина місяця, – чи будуть потім набагато вищі значення.

Поки про це не можемо говорити. Бачимо, що наразі все йде в таких досить стриманих межах. Подекуди, можливо, навіть будуть нижчі за кліматичну норму показники саме для першої декади. Усе залежить від другої половини квітня,

– підкреслила Наталія Птуха.

Додамо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у квітні очікується в межах +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму.