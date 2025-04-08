Коли ж чекати потепління, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Потепління в Україні

Наталія Птуха зауважила, що поки говорити про якісь практичні значення. Втім, за попередніми прогнозами, до 14 квітня різке похолодання не очікується.

Надалі, звичайно, ймовірність є. Тому що у квітні температурні показники, якщо говорити про абсолютні максимуми, можуть бути набагато вищими. В історії навіть до +30 градусів було зафіксовано,

– підкреслила синоптикиня.

Водночас додала, як буде цього року, – поки неможливо сказати. Втім, звичайно, після холоду теоретично повинно вже бути потепління.

"І сподіваємося, що все ж таки в умовах, що весняне сонце вже вище над горизонтом, воно краще прогріватиме приземний шар повітря", – зазначила Наталія Птуха.

Додамо, в Укргідрометцентрі попередили, що вночі та вранці 9, 10, 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0 – -5 градусів. Це II рівень небезпечності, помаранчевий.

До речі, синоптикиня також розповідала, що за попередніми оцінками, квітень в Україні очікується все ж таки трохи вищим за кліматичну норму. Втім, усе залежить від того, якою буде друга половина місяця, – чи будуть потім набагато вищі значення.

"Поки про це не можемо говорити. Бачимо, що наразі все йде в таких досить стриманих межах. Подекуди, можливо, навіть будуть нижчі за кліматичну норму показники саме для першої декади. Усе залежить від другої половини квітня", – підкреслила Наталія Птуха.