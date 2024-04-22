Об этом сообщил Украинский гидрометцентр. Рассказываем, какой будет погода в ближайшие дни и как долго продержится холодная погода.

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"Ночью 23 апреля в западных областях на поверхности почвы заморозки 0 градусов... минус 3 градуса", – предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

На высокогорье Карпат ночью прогнозируют небольшой мокрый снег, температура 0 – 5 градусов мороза; днем 0 – 5 градусов тепла.

При этом днем ожидают 11 – 16 градусов тепла, на Закарпатье и юго-востоке 16 – 21 градусов.

В среду, 24 апреля, большинство регионов Украины накроют дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.

В Киеве в среду дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 7 – 12 метров за секунду, местами порывы 15 – 20 метров за секунду. Температура ночью 4 – 6 градусов тепла, днем 12 – 14 градусов тепла.

Заметьте. Вчера, 21 апреля, во Львове и области прошел ливень дождь с аномальным градом, похожим на снег. Украшенные улицы города неожиданно "заснежило".

Как долго продлится похолодание