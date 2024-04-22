Про це повідомив Український гідрометцентр. Розповідаємо, якою буде погода у найближчі дні і як довго протримається холодна погода.

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"Вночі 23 квітня у західних областях на поверхні грунту заморозки 0 градусів… мінус 3 градуси", – попереджають синоптики.

Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На високогір'ї Карпат уночі прогнозують невеликий мокрий сніг, температура 0 – 5 градусів морозу; вдень 0 – 5 градусів тепла.

При цьому вдень очікують 11 – 16 градусів тепла, на Закарпатті та південному сході 16 – 21 градусів.

У середу, 24 квітня, більшість регіонів України накриють дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг.

У Києві в середу дощ. Вітер східний, південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень 12 – 14 градусів тепла.

Зауважте. Вчора, 21 квітня, у Львові та області злив дощ із аномальним градом, схожим на сніг. Заквітчані вулиці міста несподівано "засніжило".

Як довго триватиме похолодання