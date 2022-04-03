Оккупанты взяли семью в плен 23 марта. До 3 апреля их судьба была неизвестна, но, к сожалению, теперь очевидно, что они были замучены и убиты.

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О найденных телах супругов сообщил поселковый председатель Макарова Вадим Токарь.

Грустная новость. Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, которые были взяты в плен орками 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна. Царство небесное… Соболезнование родным и близким,

– написал он.

Хотя он не вдавался в детали, в сети появились фото тел семьи Сухенко . Возле тела Ольги в братской могиле лежало тело ее сына. Мужа Ольги нашли в канализации.

Учитывая травмы, все члены семьи подверглись пыткам перед тем, как их убили.