Окупанти взяли сім'ю в полон 23 березня. До 3 квітня їхня доля була невідома, але, на жаль, тепер очевидно, що їх закатували та вбили.

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Про знайдені тіла подружжя повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар.

Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома. Царство небесне… Співчуття рідним і близьким,

– написав він.

Хоч він не вдавався в деталі, у мережі з'явилися фото тіл сім'ї Сухенко. Поруч з тілом Ольги у братській могилі лежало тіло її сина Олександра. Натомість чоловіка Ольги знайшли у каналізації.

З огляду на травми усі члени родини піддалися катуванням перед тим, як їх вбили.

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