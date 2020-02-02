Замурованные подвалы – смерть котам: как зоозащитники в Киеве спасают уличных животных

Столичные зоозащитники вооружаются строительными инструментами, чтобы высвободить вентиляционные отверстия. Жители большинства столичных домов забивают их на зиму, и этим обрекают на смерть бездомных кошек, которые там прячутся от непогоды. Как реагируют на такую инициативу сами жители многоэтажек – читайте в материале 24 канала.

В 2017 году Киевсовет запретил выгонять кошек из подвалов домов, ведь их признали частью экосистемы города. Работники ЖЭКов должны обеспечить свободный доступ к этой части помещения. Однако за это время не произошло никаких сдвигов, поэтому зоозащитники, начали бороться самостоятельно.

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Зоозащитник Евгений Болсуновский рассказал, что для спасения животных они используют лом, специальные ножницы, болторез и болгарку на аккумуляторе.



Зоозащитники освобождают вентиляционные отверстия

Однако, жители домов не относятся одобрительно к этой инициативе. Местный житель подчеркнул: он против приюта для кошек в помещении, в котором живут люди. По его словам, именно из-за этих животных, люди страдают от укусов клопов. Зато зоозащитник Олег Юрский отметил, что коты не заносят в подвалы блох, а наоборот – борются с вредителями.

В подвалах домов живут крысы, мыши, грызуны-вредители, а коты их уничтожают,

– пояснил Олег Юрский.

Закрытие вентиляционных отверстий приводит к разрушению дома. Эксперт ЖКХ Андрей Никончук отметил: соответствующие технические нормы говорят о том, что площадь продухов высчитывается от площади дома. Поэтому вентиляционные отверстия должны быть открыты для того, чтобы оттуда выходила лишняя влага.

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Зоозащитники напомнили, что насильно изымать котов из подвалов разрешено только для стерилизации и вакцинации. Сейчас Олег Суворов в социальной сети собирает адреса с замурованными вентиляционными отверстиями, далее передает их инспектору по благоустройству, который должен обеспечить свободный доступ в подвалы для всех котов.