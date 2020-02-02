Замотали скотчем и выбросили: пограничник спас щенка из лесополосы

В Житомирской области пограничник спас щенка, которого выбросили посреди лесополосы в пластиковом бутыль на Житомирщине. И так он бы там и умер, если бы не счастливая случайность.

В начале января 2020 года щенка Лаки запихнули в пластиковую бутыль, замотали скотчем и выбросили умирать посреди лесополосы под Житомиром. По счастливому стечению обстоятельств, именно через тото лес решил сократить дорогу пограничник-кинолог Сергей.

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Два дня Лаки жил у Сергея дома, пока не нашел новых хозяев. Юрий Бортюк тоже пограничник, когда услышал о найденыше, решил забрать собаку к себе. Сейчас у щенка в распоряжении просторный двор и любящие хозяева.



Щенок, которого нашел пограничник

"Дети играют с ним, гуляют, старший его очень любит. Одним словом, хороший добрый песик. Не игрушка, а член нашей семьи", – рассказал пограничник Юрий Бортюк.



Лаки с новым хозяином

В полицию, чтобы заявить о жестоком обращении с животным, мужчины не обращались. Говорят, самое главное, что удалось спасти жизнь и найти щенку новых любящих хозяев.