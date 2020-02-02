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      Замотали скотчем и выбросили: пограничник спас щенка из лесополосы

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      В Житомирской области пограничник спас щенка, которого выбросили посреди лесополосы в пластиковом бутыль на Житомирщине. И так он бы там и умер, если бы не счастливая случайность.

      В начале января 2020 года щенка Лаки запихнули в пластиковую бутыль, замотали скотчем и выбросили умирать посреди лесополосы под Житомиром. По счастливому стечению обстоятельств, именно через тото лес решил сократить дорогу пограничник-кинолог Сергей.

      Интересно: В инстаграме появилась кошка, которая очень напоминает известную Grumpy Cat: фото

      Два дня Лаки жил у Сергея дома, пока не нашел новых хозяев. Юрий Бортюк тоже пограничник, когда услышал о найденыше, решил забрать собаку к себе. Сейчас у щенка в распоряжении просторный двор и любящие хозяева.

      Цуценя
      Щенок, которого нашел пограничник

      "Дети играют с ним, гуляют, старший его очень любит. Одним словом, хороший добрый песик. Не игрушка, а член нашей семьи", – рассказал пограничник Юрий Бортюк.

      Цуценя
      Лаки с новым хозяином

      В полицию, чтобы заявить о жестоком обращении с животным, мужчины не обращались. Говорят, самое главное, что удалось спасти жизнь и найти щенку новых любящих хозяев.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Житомира
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