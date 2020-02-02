Замотали скотчем й викинули: прикордонник врятував цуценя з лісосмуги

На Житомирщині прикордонник врятував цуценя, яке викинули посеред лісосмуги у пластиковому бутлі на Житомирщині. І так воно б там і померло, якби не щаслива випадковість.

На початку січня 2020 року цуценя Лакі запхали у пластиковий бутель, замотали скотчем і викинули помирати посеред лісосмуги під Житомиром. За щасливим збігом обставин, саме через той ліс вирішив скоротити дорогу прикордонник-кінолог Сергій.

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Два дні Лакі жив у Сергія вдома, аж поки не знайшов нових господарів. Юрій Бортюк теж прикордонник, коли почув про знайду, вирішив забрати собаку до себе. Зараз у цуцика в розпорядженні просторий двір та люблячі господарі.



Цуценя, яке знайшов прикордонник

"Діти граються з ним, гуляють, старший його дуже любить. Одним словом, хороший добрий песик. Не забавка, а член нашої родини", – розповів прикордонник Юрій Бортюк.



Лакі з новим господарем

До поліції, аби заявити про жорстоке поводження з твариною, чоловіки не звертались. Кажуть, найголовніше, що вдалося врятувати життя та знайти цуцику нових люблячих господарів.