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      Замотали скотчем й викинули: прикордонник врятував цуценя з лісосмуги

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      На Житомирщині прикордонник врятував цуценя, яке викинули посеред лісосмуги у пластиковому бутлі на Житомирщині. І так воно б там і померло, якби не щаслива випадковість.

      На початку січня 2020 року цуценя Лакі запхали у пластиковий бутель, замотали скотчем і викинули помирати посеред лісосмуги під Житомиром. За щасливим збігом обставин, саме через той ліс вирішив скоротити дорогу прикордонник-кінолог Сергій.

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      Два дні Лакі жив у Сергія вдома, аж поки не знайшов нових господарів. Юрій Бортюк теж прикордонник, коли почув про знайду, вирішив забрати собаку до себе. Зараз у цуцика в розпорядженні просторий двір та люблячі господарі.

      Цуценя
      Цуценя, яке знайшов прикордонник

      "Діти граються з ним, гуляють, старший його дуже любить. Одним словом, хороший добрий песик. Не забавка, а член нашої родини", – розповів прикордонник Юрій Бортюк.

      Цуценя
      Лакі з новим господарем

      До поліції, аби заявити про жорстоке поводження з твариною, чоловіки не звертались. Кажуть, найголовніше, що вдалося врятувати життя та знайти цуцику нових люблячих господарів.

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Житомира
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