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      В инстаграме появилась кошка, которая очень напоминает известную Grumpy Cat: фото

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      Кошку зовут Мяу-мяу / boredpanda.com

      Известная кошка-мем Grumpy Cat умерла в возрасте 7 лет в мае 2019 года. В сети появилась "наследница" кошки и она выглядит еще более злой.

      Кошку зовут Мяу-мяу и живет она в Тайване, пишет Bored Panda.

      О Grumpy Cat здесь: Умерла кошка-мем: что известно о звезде интернета

      Хозяйка новой звезды Клара уверяет, что злой морде верить не стоит, потому что у Мяу-Мяу очень хороший характер. Киса даже делает Кларе массаж, когда будит хозяйку и просит завтрак.

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      Кошка Мяу-Мяу выглядит злой / Фото Bored Panda

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      У кошки забавная морда / Фото Bored Panda

      Женщина рассказала, что Мяу-Мяу любит наблюдать за птицами. Иногда кошка сама себе раздвигает шторы.

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      На самом деле Мяу-мяу добрая кошка / Фото Bored Panda

      Клара забрала Мяу-Мяу из приюта, когда той было всего 10 месяцев. Предыдущий хозяин не захотел жить с кошкой. Сейчас Мяу-Мяу уже 10 лет.

      зла кішка мем кіт киця
      Мяу-мяу 10 лет/ Фото Bored Panda

      Инстаграм-страница Мяу-мяу – по ссылке.

      Как выглядела кошка Grumpy Cat

      Кошка по кличке Соус Тардар, которая стала любимицей в сети и популярным мемом Grumpy Cat ("Унылая кошка"), умерла в мае 2019 года из-за болезни.

      Кошка стала героиней многих культовых мемов в сети из-за того, что ее морда имеет мрачный вид, будто у нее грустное настроение. В 2013 году Grumpy Сat получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards.

      Так выглядела кошка Grumpy Cat / Фото из инстаграма realgrumpycat

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Мир животных Мемы Курьезные новости
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