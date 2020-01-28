В инстаграме появилась кошка, которая очень напоминает известную Grumpy Cat: фото
Известная кошка-мем Grumpy Cat умерла в возрасте 7 лет в мае 2019 года. В сети появилась "наследница" кошки и она выглядит еще более злой.
Кошку зовут Мяу-мяу и живет она в Тайване, пишет Bored Panda.
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Хозяйка новой звезды Клара уверяет, что злой морде верить не стоит, потому что у Мяу-Мяу очень хороший характер. Киса даже делает Кларе массаж, когда будит хозяйку и просит завтрак.
Кошка Мяу-Мяу выглядит злой / Фото Bored Panda
У кошки забавная морда / Фото Bored Panda
Женщина рассказала, что Мяу-Мяу любит наблюдать за птицами. Иногда кошка сама себе раздвигает шторы.
На самом деле Мяу-мяу добрая кошка / Фото Bored Panda
Клара забрала Мяу-Мяу из приюта, когда той было всего 10 месяцев. Предыдущий хозяин не захотел жить с кошкой. Сейчас Мяу-Мяу уже 10 лет.
Мяу-мяу 10 лет/ Фото Bored Panda
Инстаграм-страница Мяу-мяу – по ссылке.
Как выглядела кошка Grumpy Cat
Кошка по кличке Соус Тардар, которая стала любимицей в сети и популярным мемом Grumpy Cat ("Унылая кошка"), умерла в мае 2019 года из-за болезни.
Кошка стала героиней многих культовых мемов в сети из-за того, что ее морда имеет мрачный вид, будто у нее грустное настроение. В 2013 году Grumpy Сat получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards.
Так выглядела кошка Grumpy Cat / Фото из инстаграма realgrumpycat