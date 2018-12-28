Замысловатые схемы, ложащиеся на плечи потребителей: как в Украине потакают прихотям Ахметова

Коррупция – это тот фактор, который не давал Украине развиваться в 2018 году и, похоже, ситуация не улучшится и в 2019-ом. Ведь в стране до сих пор в разных сферах остаются компании-монополисты, а регулировать это чиновники не спешат.

Так, 28 декабря члены комитета решили, что предприятие ДТЭК работает законно. И сделали подарок под елку его владельцу Ринату Ахметову – закрыли расследование о монопольном положении его энергохолдинга. Несмотря на то, что ДТЭК контролирует 85% добычи угля в Украине.

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Отныне ДТЭК Ахметова официально не является монополистом на рынке электроэнергии в Украине. Такое решение поддержали пять членов комитета из шести.



Предприятие ДТЭК

Решение парадоксальное. Ведь комитет признал, что компания ДТЭК и государственный "Энергоатом" доминируют на рынке электроэнергии. Но такого влияния на него не имеют, ибо все, мол, решает государство.

Они не имеют влияния на определение объемов и цену реализации продажи произведенной электрической энергии,

– отметила заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Мария Нижник.

Ахметовский ДТЭК – одна из крупнейших энергетических корпораций в Восточной Европе. Она контролирует 75% рынка всей тепловой генерации в стране и 85% добычи угля, который и сжигает на собственных ТЭС.

С одной стороны Администрация президента назначает руководителя регулятора энергетики Вовка – бывшего сотрудника компании "Рошен", который создает, например, "Роттердам+". А одновременно контролирует антимонопольный орган, который говорит, что монополии не существует. Очевидно, мы имеем просто замкнутый цикл коррупционного обогащения. Они сами себе выписывают справки, что "чисты" перед законом,

– прокомментировал нардеп Сергей Лещенко.

Если бы компанию Ахметова признали монополистом, ей пришлось бы уплатить штраф – 10% от выручки всех компаний. Это почти 50 миллиардов гривен. Зато расплачиваться и дальше придется налогоплательщикам.

Председатель Ассоциации потребителей энергетики Андрей Герус сообщил, что украинцы имеют самую высокую цену угля при самых низких зарплатах шахтеров. Тарифы угольных электростанций у нас на 40% выше, чем в Европе и на 70% выше, чем в России. Качество угля при этом – низкое.



Андрей Герус

В конечном итоге хитроумные схемы вроде "Ротердам+" и сложно высчитанные тарифы ложатся на плечи конечных потребителей. От роста тарифов в ближайшем будущем украинцев не спасет даже переход к рынку свободного ценообразования, которое должно состояться летом 2019 года.

Это уже вторая победа ДТЭК в декабре 2018 года. За несколько дней до Нового Года нардепы сделали еще один подарок Ахметову: отложили старт аукционов на "зеленые" тарифы вплоть до 2020 года.

А скандальной формуле "Роттердам+" позволили просуществовать еще год – чтобы самый богатый человек страны стал еще немножечко богаче.