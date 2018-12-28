Хитромудрі схеми, що лягають на плечі споживачів: як в Україні потурають примхам Ахметова

Корупція – це той чинник, який не давав Україні розвиватися у 2018 році і, схоже, ситуація не покращиться й у 2019-му. Адже в країні і досі в різних сферах залишаються компанії-монополісти, а регулювати це чиновники не поспішають.

Так, 28 грудня члени Антимонопольного комітету вирішили, що підприємство ДТЕК працює законно. І зробили подарунок під ялинку його власнику Рінату Ахметову – закрили розслідування про монопольне становище його енергохолдингу. Попри те, що ДТЕК контролює 85% видобутку вугілля в Україні.

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Відтепер ДТЕК Ахметова офіційно не є монополістом на ринку електроенергії в Україні. Таке рішення підтримали п'ять членів комітету з шести.



Підприємство ДТЕК

Рішення парадоксальне. Адже комітет визнав, що компанія ДТЕК та державний "Енергоатом" домінують на ринку електроенергії. Але аж такого впливу на нього не мають, бо все, мовляв, вирішує держава.

Вони не мають впливу на визначення обсягів та ціну реалізацію продажу своєї виробленої електричної енергії,

– зазначила заступниця голови Антимонопольного комітету України Марія Ніжнік.

Ахметівський ДТЕК – одна з найбільших енергетичних корпорацій у Східній Європі. Вона контролює 75% ринку всієї теплової генерації в країні й 85% видобутку вугілля, яке і спалює на власних ТЕС.

З одного боку Адміністрація президента призначає керівника регулятора енергетики Вовка – колишнього співробітника компанії "Рошен", який створює, наприклад, "Роттердам+". А водночас контролює антимонопольний орган, який каже що монополії не існує. Очевидно, ми маємо просто замкнутий цикл корупційного збагачення. Вони самі собі виписують довідки, що "чисті" перед законом,

– прокоментував нардеп Сергій Лещенко.

Якби компанію Ахметова таки визнали монополістом, їй довелося б сплатити штраф – 10% від виторгу усіх компаній. Це майже 50 мільярдів гривень. Натомість, розплачуватися й далі доведеться платникам податків.

Голова Асоціації споживачів енергетики Андрій Герус повідомив, що українці мають найвищу ціну вугілля при найнижчих зарплатах шахтарів. Тарифи вугільних електростанцій у нас на 40% вищі, ніж в Європі й на 70% вищі, ніж в Росії. Якість вугілля при цьому – низька.



Андрій Герус

В кінцевому підсумку хитромудрі схеми на кшталт "Ротердам+" та складно вирахувані тарифи лягають на плечі кінцевих споживачів. Від зростання тарифів у найближчому майбутньому українців не врятує навіть перехід до ринку вільного ціноутворення, яке має відбутися влітку 2019 року.

Це вже друга перемога ДТЕК в грудні 2018 року. За кілька днів до Нового Року нардепи зробили ще один подарунок Ахметову: відклали старт аукціонів на "зелені" тарифи аж до 2020 року.

А скандальній формулі "Роттердам+" плюс дозволили проіснувати ще рік – щоб найбагатша людина країни стала ще трішечки багатшою.