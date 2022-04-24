Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что МИД выдвинул Евросоюзу предложение ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла.

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По мнению Ландсбергиса, Кирилл занимается не пастырством, а уничтожением душ, поддерживая войну в Украине и военные преступления россиян.

Пока неизвестно, введут ли санкции против Кирилла.

Есть такое предложение, но пока только продолжаются консультации для достижения консенсуса, поэтому нет окончательного ответа, будет ли это введено,

– сказал министр.

Несмотря на то, что Литовская православная церковь входит в состав РПЦ, верующие и богослужители осудили российскую агрессию. РПЦ не только не осудила бессмысленное насилие, но и продолжает побуждать к нему верующих.

Его политические высказывания о войне в Украине – это его личное мнение. Мы в Литве с этим не согласны,

– заявил в марте митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

Кроме санкций, о которых заявили в МИДе Литвы, литовская церковь сейчас размышляет над возможностью отделиться от РПЦ.

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