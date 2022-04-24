Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що МЗС висунуло Євросоюзу пропозицію запровадити санкції проти патріарха РПЦ Кирила.

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На думку Ландсберґіса, Кирило займається не пастирством, а знищенням душ, підтримуючи війну в Україні та воєнні злочини росіян.

Наразі невідомо, чи запровадять санкції проти Кирила.

Є така пропозиція, але поки що тільки тривають консультації для досягнення консенсусу, тому немає остаточної відповіді, чи буде це запроваджено,

– сказав міністр.

Попри те, що Литовська православна церква входить до складу РПЦ, віряни та богослужителі засудили російську агресію. РПЦ не тільки не засудила безглузде насилля, але і продовжує спонукати до нього вірян.

Його політичні висловлювання щодо війни в Україні – це його особиста думка. Ми у Литві з цим не згодні,

– заявив у березня митрополит Віленський та Литовський Інокентій.

Крім санкцій, про які заявили в МЗС Литви, литовська церква зараз розмірковує над можливістю відділитися від РПЦ.

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