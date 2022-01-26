У окремих пенсіонерів серед суддів вона ще більша і може сягати понад 270 000 гривень на місяць. Такі великі суми є гарантією незалежності суддів і це нормально за умови, що суддя все життя чесно виконував свою роботу.

К теме Судья, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск

Але завдяки Вищій раді правосуддя право на ці виплати часто отримують відверті негідники, які мали бути ганебно звільнені, а натомість отримали почесну відставку.

Чому судді отримують таку пенсію

Суддя, який отримує низьку зарплату та переживає як вижити на пенсію дуже вразливий до корупції та сторонніх впливів. Тому щоб судді були незалежними та чесними, вони повинні мати достойну, стабільну і гарантовану зарплату.

А ще мають бути впевнені у забезпеченій старості на пенсії. Це абсолютно зрозумілі стандарти, які діють у всьому світі. В Україні судді тривалий час отримували доволі скромні зарплати. Пенсії були вищими ніж середні, але не для комфортного життя.

З 2017 року все змінилось. Завдяки реформі зарплати суддів значно зросли. Наприклад, у середньому київський суддя першої інстанції отримує понад 100 тисяч гривень щомісячно.

Суддя апеляції – понад 180 тисяч. А суддя Верховного Суду – понад 300 тисяч. Це від 8 до 25 раз більше ніж середня зарплата в Україні.

Кожен суддя, який має понад 20 років стажу може піти у відставку та отримувати спеціальну пенсію, яка називається довічним утриманням. Її мінімальний розмір складає 50% від зарплати судді, що працює. Але зазвичай вона більша і може доходити до 90%.

Рекомендуем Будет больно: несколько сценариев завершения истории вокруг САП

При цьому пенсія не має верхньої межі та зростає у разі зростання зарплат у працюючих суддів. Тому в окремих пенсіонерів з-поміж суддів вона може сягати дійсно фантастичних сум.

Наприклад, колишня суддя Верховного Суду Ірина Саприкіна, яка вийшла у відставку в 2020 році, отримує приблизно 270 000 щомісячно.

До речі, у суддів немає мінімального віку, з якого вони мають право на відставку.

Якщо звичайні громадяни можуть вийти на пенсію за віком не раніше 60 та при наявності стажу не менше 29 років, то суддям достатньо мати 20 років стажу незалежно від віку.

Пішов на пенсію у 42 роки

Так, 2021 року пішов у відставку голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, якому було лише 42 роки. У цьому ж віці у відставку пішов суддя Верховного Суду Ігор Кушнір, який зараз є кандидатом до ВРП.

Він вже до кінця життя буде отримувати пенсію, яка наразі складає близько 150 000 гривень.

Насправді судова реформа передбачала, що такі пенсії та зарплати будуть мати лише ті судді, які пройшли перевірку на доброчесність та компетентність. І це цілком справедливо.

Бо для того, щоб отримувати такі великі виплати за рахунок податків громадян, судді повинні відповідати високим стандартам.

Читайте больше САП просит конфисковать имущество у киевского судьи на почти 6 миллионов

Однак у 2020 році Конституційний Суд визнав неконституційним застосування нових зарплат та пенсій лише до тих суддів, які підтвердили свою доброчесність. З того часу усі судді отримали право на такі величезні виплати. Зокрема ті, які вже давно у відставці.

Судді добиваються перерахунку пенсій

Правда Пенсійний фонд зазвичай відмовляє у перерахунку довічного утримання. Тоді відставники йдуть в суд, де їх колеги радо задовольняють позови та зобов'язують фонд збільшити виплати.

Для прикладу, через суд збільшив собі пенсію Борис Плахтій, який є батьком членкині ВРП Інни Плахтій. Він був суддею ще у радянські часи і пішов у відставку в 2006. Відомий тим, що у 1987 році виніс смертний вирок вояку УПА Івану Гончаруку.



Плахтію збільшили пенсію / Колаж 24 каналу

Дослідники стверджують, що справа була сфабрикована і приурочена до 70-ї річниці Жовтневої революції. Гончарука розстріляли у 1989, за 2 роки до проголошення незалежності України.

А через 30 років після цього суд іменем України зобов'язав державу виплачувати автору смертного вироку борцю за її незалежність пенсію у розмірі понад 200 000 на місяць.

Не знаю як вам, а мені дуже важко знайти у цьому факті бодай якусь справедливість.

Не менш несправедливим є і те, що право на довічне утримання отримують судді, які мали бути ганебно звільнені з посади без будь-яких виплат. Натомість вони втекли у почесну відставку та отримують захмарні пенсії з наших кишень. Ключовою роль є саме Вищої ради правосуддя.

У відставку втекло понад 70 суддів Майдану

Так, у відставку втекло понад 70 суддів Майдану. Закон передбачав, що ті, хто за вказівкою влади кидали невинних за ґрати, позбавляли прав керування авто чи забороняли мирні зібрання – мали бути звільнені.

Однак у ВРП закривали очі на ці кричущі порушення та замість звільнення дозволяли їм піти у відставку.

Згадати хоча б ексголову Дніпровського суду Володимира Хіміча. У часи Майдану він на підставі сфальшованих документів позбавив прав керування трьох людей, яких запідозрили в участі у поїздці до Межигір'я Януковича.

Найцікавіше, що у двох з них взагалі водійських посвідчень не було і вони не могли бути водіями авто. Але хто це буде перевіряти – сказали треба засудити, значить треба.

Читайте также Пенсия 90 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто ее получает

Але це ще не все. Відповідно до обвинувачення, яке йому пред'явило ДБР, Хіміч за вказівкою влади організував взяття під варту 7-ми учасників ходи до парламенту 18 лютого 2014 року, що закінчилась масовим побиттям та вбивствами майданівців.

Тоді він забезпечив розподіл справ на суддів, які взагалі не мали права розглядати ці справи та ухвалили потрібні владі рішення. Наразі Хіміч вже сидить на лаві підсудних у Голосіївському та Деснянському судах.

Зверніть увагу! Вища рада правосуддя мала би звільнити його за порушення присяги, натомість відправила у відставку з величезними виплатами.

Ще цікавішою є ситуація з іншою суддею Майдану Нелею Ластовкою, яка теж очолювала Дніпровський суд. Вона засудила трьох невинних учасників поїздки до Межигір'я.

За ці свавільні рішення її зараз судять у Деснянському суді. І навіть Вища кваліфікаційна комісія визнала її такою, що не відповідає займаній посаді та рекомендувала ВРП звільнити її.

Однак у ВРП 9 місяців не розглядали цю рекомендацію, а потім дозволила 48-річній судді піти на почесний відпочинок. Нещодавно Ластовка через суд зобов'язала Пенсійний фонд довічно виплачувати їй понад 105 000 гривень пенсії щомісячно.

Справа судді Бурана

Багато пам'ятають феєричне затримання детективами НАБУ судді Олексія Бурана з Одеси, якого у 2016 році викрили на хабарі у розмірі 500 тисяч гривень. Під час обшуку у нього вдома він почав стріляти у детективів.

Так от, у 2019, вже бувши на лаві підсудних Буран спокійно подав заяву про відставку і у ВРП її задовільнили. Тепер він багатий пенсіонер.

Загалом у ВРП дуже радо відправляють у почесну відставку суддів, спійманих НАБУ на хабарях.

Наприклад, суддю апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка, Малиновського суду міста Одеси Анатолія Целуха, Ковельського суду Олега Василюка.

У вересні 21 року у відставку пішла суддя Ганна Білик з Броварського суду та отримала виплат на понад 820 000 гривень. На той час Вищий антикорсуд вже засудив її за хабар до 6 років з конфіскацією майна.



Суддя Ганна Білик / Фото Олега Новікова

18 січня 2022 року Апеляційний суд підтвердив вирок і суддя поїхала відбувати покарання у тюрму, але з величезною пенсією. Відповідно до закону, якщо щодо відставника набирає чинності обвинувальний вирок, то відставка такого судді припиняється.

Але у ВРП і тут примудряються максимально затягнути. Так вирок щодо судді-хабарника з Одеси Целуха набрав чинності ще у лютому 2021 року, але ВРП спромоглась її припинити лише у грудні і то, під тиском громадськості.

Це затягування коштувало платникам податків понад 1,2 мільйона гривень.

Все це є знущанням над справедливістю і здоровим глуздом. Тому я дуже сподіваюсь, що після перезавантаження Вищої ради правосуддя негідників справді будуть звільняти, а не відправляти у почесну відставку за наш рахунок.