В пасхальное воскресенье западные регионы Украины накроют обильные осадки. Кое-где выпадет град. В то же время дневная температура будет колебаться в пределах +19 ... +24 градусов

В целом на Пасху будет дождь почти во всех украинских областях. Где ожижать осадков на Западе – читайте дальше.

Обратите внимание Тепло и ночные заморозки: какой будет погода в мае

По прогнозам Укргидрометцентра, 2 мая западные области накроют грозы, в отдельных районах будут град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

Кроме того, в связи с оттепелью в высокогорьях Прикарпатья и Закарпатья будет сохраняться также повышенная снеголавинная опасность, а именно – 3 уровень.

Сильные ливни прогнозируют на:

Закарпатье;

Волыни;

Ровненщине;

Житомирщине;

Тернопольщине.

Слабые дожди с грозой в следующих областях:

Львовская;

Ивано-Франковская,

Хмельницкая.

Пожарная опасность в Украине

В ряде регионов прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь о большинстве районов таких областей:

Винницкой, Хмельницкой и Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской.