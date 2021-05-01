Запад накроют грозы и град: где будет дождь на Пасху
В пасхальное воскресенье западные регионы Украины накроют обильные осадки. Кое-где выпадет град. В то же время дневная температура будет колебаться в пределах +19 ... +24 градусов
Источник:Укргидрометцентр
В целом на Пасху будет дождь почти во всех украинских областях. Где ожижать осадков на Западе – читайте дальше.
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По прогнозам Укргидрометцентра, 2 мая западные области накроют грозы, в отдельных районах будут град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
Кроме того, в связи с оттепелью в высокогорьях Прикарпатья и Закарпатья будет сохраняться также повышенная снеголавинная опасность, а именно – 3 уровень.
Сильные ливни прогнозируют на:
- Закарпатье;
- Волыни;
- Ровненщине;
- Житомирщине;
- Тернопольщине.
Слабые дожди с грозой в следующих областях:
- Львовская;
- Ивано-Франковская,
- Хмельницкая.
Пожарная опасность в Украине
В ряде регионов прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь о большинстве районов таких областей:
- Винницкой, Хмельницкой и Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской.
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