Смысл Курской операции

Сейчас российские войска ослабляют свое наступление на Харьковщине. Украинским силам, которые сосредоточены в этом регионе, удается сдерживать их попытки захватить Волчанск.

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Не менее сложная ситуация и на стратегически важном для россиян Донецком направлении. Еще в феврале 2022 года Владимир Путин отдал приказ своей армии выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Сейчас вражеские войска могут находиться в около 10 километрах от Покровска. Желание Москвы продемонстрировать свою способность оккупировать всю Донецкую область остается одной из важных политических задач Путина.

Меня удивляет лишь то, что многие думают, что Курская операция ВСУ не отвлекла значительные резервы с Харьковского или Донецкого направлений. На Курщине украинские войска заняли даже больше территории, чем российские оккупанты в последнее время в Донецкой области.

Как по мне, смысл Курской операции вовсе не в отвлечении резервов, а прежде всего в политическом изменении характера войны. Именно это сейчас дает возможность нашим западным союзникам вслух говорить о необходимости снятия ограничений для Украины относительно ударов по России. Так же как Запад хладнокровно отнесся к тому, что его оружие используют на Курщине, то есть на суверенной территории России, а не только на той территории, которую Россия объявила своей.

Россия считает, что восстановление СССР в границах 1991 года является ее легитимной и логической целью. Именно поэтому оккупация Украины остается для россиян таким же приоритетом, как и освобождение Курской области от ВСУ. Россия пытается убедить мир, что она имеет полное право на ту территорию, которую оккупируют ее войска. В этой ситуации ожидать, что в результате рейда Сил обороны Украины в Курскую область россияне в первую очередь будут перебрасывать резервы из Донецкого или Харьковского направления для того, чтобы вернуть эту территорию под свой контроль – было не очень профессионально.

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Время играет в пользу Украины в Курске

Можно представить себе, как россияне будут действовать в ближайшее время. Они будут сосредотачивать усилия на Донецком направлении и одновременно пытаться уничтожить украинскую инфраструктуру. Только после того, как россияне поймут, что их возможности на Донецком направлении исчерпаны, то будут усиливать группировки в Курской области для того, чтобы попытаться выбить ВСУ.

Здесь, в отличие от Донецкого направления, время играет именно в пользу Украины. Потому что, пока будут происходить тяжелые бои на Донецком направлении, у тех сил, которые находятся на территории Курской области, есть дополнительная возможность, чтобы подготовиться к неизбежному наступлению российских войск.

Это наступление россиян на собственной территории может оказаться для них более тяжелым и кровавым, чем наступление на Донецком или Харьковском направлениях.

Надо осознавать, что война между Россией и Украиной в последующие годы будет происходить на территории обоих государств. Поэтому возможность прекращения войны будет зависеть прежде всего от Запада и его разрешения использовать свое современное оружие для уничтожения арсеналов России. Это разрешение могло бы изменить ход войны в ближайшие годы.