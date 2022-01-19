Министр обороны Резников убежден, что США, Великобритания и европейские партнеры могут сделать больше для защиты Украину. В частности, речь идет о санкциях.

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Политик убежден, что это можно сделать до вторжения России, а не после.

У Запада есть такие возможности, как огромные состояния российских олигархов из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. И я считаю, что Европа и США могут показать им, что очень легко заморозить счета с их состоянием,

– подчеркнул Резников.

"Следующей целью может быть Берлинская стена"

Министр обороны также прокомментировал так называемые "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО и невступлении Украины в Альянс. Резников заметил, что на этом Россия не остановится. Кремль будет повышать ставки.

"Дальше будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. И возможно следующей целью будет Берлинская стена", – подчеркнул политик.

Канада пригрозила России жесткими санкциями

Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что в случае эскалации Кремль будут ждать усиленные санкции.

По словам политика, есть единственный жизнеспособный выход из нынешнего обострения между Россией и Западом. Россия должна начать деэскалацию и вступить в содержательный диалог.

Также министр отметила, что Канада работает над мерами сдерживания. В частности такими, которые повышают обороноспособность украинско-канадских сил UNIFIER.

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