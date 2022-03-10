Рада показала последствия обстрелов
Руководство Верховной Рады и депутаты просят коллег из других стран закрыть небо над Украиной и остановить российский террор. Соответствующее видео появилось в твиттере Рады.
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С призывом закрытое небо над Украиной обратились: Руслан Стефанчук, Алена Кондратюк, Александр Корниенко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Юлия Клименко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Кира Рудик, Дмитрий Разумков, Ирина Геращенко.
На видео Рады присутствуют кадры и последствия ударов российской армии по мирному населению Украины.
Смотрите видео с обращением депутатов
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