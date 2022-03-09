Только 19% украинцев верят, что НАТО в ближайшее время закроет небо

Социологическая группа "Рейтинг" 8 – 9 марта провела опрос среди украинцев. Один из вопросов касался закрытого неба.

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Большинство украинцев верят в закрытие неба – 50%. Но только 19% верят в то, что НАТО примет такое решение в ближайшее время.

Еще 31% думают, что это произойдет позже. Не верят в такой шаг стран Запада – 43%.

79% украинцев связывают задержку с закрытием неба – страхом НАТО прямой войны с Россией. Еще 12% считают, что страны НАТО не хотят портить отношения с оккупантами.

90% опрошенных убеждены, что Украина должна продолжать оказывать давление на НАТО с требованиями "закрыть небо".

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