Лише 19% українців вірять, що НАТО закриє небо найближчим часом

Соціологічна група "Рейтинг" 8 – 9 березня провела опитування серед українців. Одне з питань стосувалося закритого неба.

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Більшість українців вірять у закриття неба – 50%. Та лише 19% вірять у те, що НАТО прийме таке рішення найближчим часом.

Ще 31% думають, що це відбудеться пізніше. Не вірять у такий крок країн Заходу – 43%.

79% українців пов'язують зволікання із закриттям неба – страхом НАТО прямою війною з Росією. Ще 12% вважають, що країни НАТО не хочуть псувати відносини з окупантами.

90% опитаних переконані, що Україна повинна продовжувати тиснути на НАТО з вимогами "закрити небо".

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