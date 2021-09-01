Об этом в эфире 24 канала рассказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин. В то же время движения в НАТО может не быть – это произойдет в случае того, если украинская сторона не улучшит ситуацию вокруг верховенства права в частности.

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"Коллективный Запад не принял решение по этому поводу. Причины абсолютно понятны – это Россия и ее жесткая позиция, это опасения значительной части на Западе, что в случае нашего продвижения в НАТО Путин воспользуется этим как предлогом и пойдет на масштабную эскалацию, как военную, так и не военную", – отметил Павел Климкин.

Он добавил, что Владимир Путин может пытаться создать конфликт вокруг Украины.

Справка. Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2", Украину должны принять в НАТО. Это станет гарантией безопасности для страны.

Движения в НАТО может не быть

С точки зрения того, как Украина идет в НАТО, проблема заключается даже не в исполнении реформ, хотя такие вещи как СБУ или поставки оружия являются важными, отметил Климкин. Проблема в том, что в Украине должны быть устоявшаяся демократия и верховенство права, только на таких союзников полагаются.

"Так считают, даже если это не справедливо и неприятно для нас, большинство наших партнеров. И пока мы не убедим их в обратном – фундаментального движения в НАТО, к сожалению, не будет. То есть мы будем двигаться дальше, делать полезные вещи, но таких фундаментальных сдвигов в ближайшее время не будет", – считает бывший глава МИД Украины.

Павел Климкин о ситуации вокруг вступления в НАТО: смотрите видео