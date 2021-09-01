Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. Водночас руху до НАТО може не бути – це станеться у разі того, якщо українська сторона не покращить ситуацію довкола верховенства права зокрема.

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"Колективний Захід не прийняв рішення з цього приводу. Причини абсолютно зрозумілі – це Росія та її жорстка позиція, це побоювання значної частини на Заході, що у разі нашого просування до НАТО Путін скористається цим як приводом і піде на масштабну ескалацію, як військову, так і не військову", – зазначив Павло Клімкін.

Він додав, що Володимир Путін може намагатися створити конфлікт навколо України.

Довідка. Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що після запуску російського газогону "Північного потоку-2", Україну мають прийняти до НАТО. Це стане гарантією безпеки для країни.

Руху до НАТО може не бути

З погляду того як Україна йде до НАТО, проблема полягає навіть не у виконанні реформ, хоча такі речі як СБУ чи постачання зброї є важливими, зазначив Клімкін. Проблема у тому, що в Україні має бути стала демократія та верховенство права, тільки на таких союзників покладаються.

"Так вважають, навіть якщо це не справедливо і неприємно для нас, більшість наших партнерів. І поки ми не переконаємо їх у зворотному – фундаментального руху до НАТО, на жаль, не буде. Тобто ми будемо рухатись надалі, робити корисні речі, але таких фундаментальних зрушень найближчим часом не буде", – вважає колишній глава МЗС України.

Павло Клімкін про ситуацію довкола вступу в НАТО: дивіться відео