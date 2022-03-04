Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, Украина выступает щитом Европы от оккупационных войск РФ, а российские ракеты продолжают массированные обстрелы нашей территории.

Дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолетов и крылатых ракет! Доставьте их военно-транспортными самолетами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию. Затем сопроводите их до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и передайте их ВСУ, – призывает Геращенко.

Также эксперт считает, что украинские офицеры должны пройти обучение по сокращенной процедуре для эффективного использования современных западных систем ПВО.

Иначе, если россияне получат полное преимущество в воздухе – нам будет труднее защитить Вашу и Нашу свободу,

– подчеркнул Геращенко.

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