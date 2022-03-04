Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, Украина выступает щитом Европы от оккупационных войск РФ, а российские ракеты продолжают массированные обстрелы нашей территории.
Дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолетов и крылатых ракет! Доставьте их военно-транспортными самолетами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию. Затем сопроводите их до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и передайте их ВСУ, – призывает Геращенко.
Также эксперт считает, что украинские офицеры должны пройти обучение по сокращенной процедуре для эффективного использования современных западных систем ПВО.
Иначе, если россияне получат полное преимущество в воздухе – нам будет труднее защитить Вашу и Нашу свободу,
– подчеркнул Геращенко.
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