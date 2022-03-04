Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, Україна наразі виступає щитом Європи від окупаційних військ РФ, а російські ракети продовжують масовані обстріли нашої території.
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Дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет! Доставте їх військово-транспортними літаками на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Потім супроводьте їх до кордону з Україною під прикриттям своїх систем ППО та передайте їх ЗСУ, – закликає Геращенко.
Також експерт вважає, що українські офіцери мають пройти навчання за скороченою процедурою задля ефективного користування сучасними західними системами ППО.
Інакше, якщо росіяни отримають повну перевагу в повітрі – нам буде значно важче захистити Вашу та Нашу свободу,
– підкреслив Геращенко.
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