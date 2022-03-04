Українська армія отримує велику допомогу від партнерів, в тому числі і в озброєнні. Втім, для повного знищення російських окупантів на нашій землі.

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Перерахування коштів "Укроборонпрому"

Державне підприємство "Укроборонпром" розповіло, як максимально ефективно допомогти придбати зброю для української армії. Річ у тому, що право купувати зброї є лише в ДК "Укрспецекспорт" – профільного підприємства "Укроборонпрому".

NGO, волонтерські організації, фонди не мають можливості купувати байрактари, Гради, танки, автомати, які забезпечать ваш захист та нашу перемогу вже сьогодні. А Укрспецекспорт може, і робить це максимально ефективно кожного дня,

– йдеться у повідомленні.

Допомогти озброїти армію можна за рахунками "Укрспецекспорту", пройшовши за посиланням.

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