Хотя эти изменения начались еще раньше. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Важно У Путина медикаментозная эйфория, – Пионтковский о состоянии главы Кремля

С одной стороны, как объяснил публицист, это ужас, который ощутил мир после обнародования всех свидетельств зверств русской армии. Это повлияло на общественное мнение, а затем и на политиков ЕС и США.

Я заметил, что это смещение произошло раньше. Запад перестал бояться Путина,

– сказал Пионтковский.

Публицисту кажется, что они начали понимать, что что-то происходит внутри высшего российского военно-политического "колодца". Хотя это и так заметно.

Новая риторика Запада

"Даже такие, казалось бы, осторожные лидеры приехали в Киев (говорится о президенте Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и вице-президенте Еврокомиссии Жозепе Борреле – 24 канал). Они говорили, что победа может быть только на поле битвы, только так можно разрешить конфликт", – добавил Пионтковский.

И подчеркнул, что это совершенно новая риторика. Какое-то принципиально новое решение ЕС. Отсюда и прорыв в снабжении тяжелого наступательного вооружения.