В частности, это подметил и российский публицист Андрей Пионтковский. О своих наблюдениях он рассказал в эфире 24 канала.

К слову Путин понимает, что Лукашенко ему уже не нужен, – политолог

Мне показалось, что Путин был в состоянии медикаментозной эйфории,

– сказал публицист.

Он отметил, что кремлевский глава постоянно возвращался к своим "заезженным пластинкам" об австро-венгерском штабе, якобы придумавшем украинскую нацию, не забыл и о "нацистах".

"Он очень нервничает. Путин еще не смирился со своим поражением", – добавил Пионтковский.

Путин хочет выжить

И подчеркнул, что разведка Запада прекрасно осознает происходящие в Кремле конфликты. Кроме того, они также понимают, что российский президент имеет маниакальную идею завоевать Украину и уничтожить мир.

Но сейчас у него на первый план выходит личное выживание. Он же всю жизнь работал в такой системе и понимает, что есть угроза его безопасности,

– добавил Пионтковский.

Поэтому он сейчас, скорее всего, думает не только о геополитических планах или тем более о применении ядерного оружия. Больше Путина сейчас беспокоит, как он опередит своих генералов, когда будет очевидный провал битвы за Донбасс.