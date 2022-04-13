Зокрема, це помітив і російський публіцист Андрій Піонтковський. Про свої спостереження він розповів в ефірі 24 каналу.

До слова Путін розуміє, що Лукашенко йому вже не потрібен, – політолог

Мені здалось, що Путін був у стані медикаментозної ейфорії,

– сказав публіцист.

Він зазначив, що кремлівський глава постійно повертався до своїх "заїжджених платівок" про австро-угорський штаб, який нібито вигадав українську націю, не забув і про "нацистів".

"Він дуже нервує. Путін ще не змирився зі своєю поразкою", – додав Піонтковський.

Путін хоче вижити

І наголосив, що розвідка Заходу чудово усвідомлює конфлікти, які відбуваються в Кремлі. Крім цього, вони також розуміють, що російський президент має маніакальну ідею завоювати Україну та знищити світ.

Але зараз у нього на перший план виходить особисте виживання. Він же усе життя працював у такій системі і розумію, що є загроза його безпеці,

– додав Піонтковський.

Тому він зараз, найімовірніше, думає не тільки про геополітичні плани, чи тим паче про застосування ядерної зброї. Більше Путіна зараз турбує те, як він випередить своїх генералів, коли буде очевидний провал битви за Донбас.

Піонтковський розповів про стан російського диктатора: дивіться відео