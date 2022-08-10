Уже с пятницы, 12 августа температура воздуха на Западе начнет подниматься. После комфортной и свежей недели украинцев ждет новая – с +34 градусами.

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На Запад Украины надвигается жара

12 августа столбики термометров с +21 градуса поднимутся во Львове до +27 градусов. В этот день, а также в субботу, 13 августа, возможны дожди с грозами. А в Виннице и Хмельницком грозу обещают в воскресенье.

В начале новой недели, 15 августа, температура воздуха прогреется уже до +32 градусов, а в четверг – до +34 градусов. Облаков на небе практически не будет, так что солнце будет жарить постоянно. У Украинцев будет целая неделя, чтобы понежиться в солнечных ваннах. Далее – температура на несколько дней опустится.

Добавим, что в Закарпатье традиционно будет теплее. Там вообще в течение недели температура не опускалась так, как во Львове или Ивано-Франковске.

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Какая в то время будет погода на остальной территории Украины

На юге и востоке Украины температура поднимется до аномальных показателей. В Херсоне синоптики обещают +41 градус. В общей сложности в течение недели столбик термометра не будет опускаться ниже +34 градусов. Ночью также не будет существенно свежее – температура опустится всего лишь до +24 градусов.