Російська влада, як завжди, стверджує, що не має наміру ні на кого нападати. Віри цим словам немає ні в кого.

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Росія намагається залякати Україну

Українці добре пам'ятають, що після появи в Криму "зелених чоловічків", Володимир Путін теж спочатку брехав, що це місцеві "ополченці", які купили форму у воєнторзі.

Зауважте! Очільник Кремля категорично заперечував причетність Росії до захоплення півострова. Потім він же запросто зізнався, що справді відправляв військових до Криму.

Після початку війни на Сході України дії російського керівництва були схожі на нинішні. Будь-яку участь у бойових діях Кремль заперечував. При цьому тримав поряд із кордонами України в Ростовській області велике угруповання, нібито для навчань.

Російські військові постачали бойовикам техніку та боєприпаси. Зокрема, той самий злощасний "бук", з якого був збитий малайзійський Boeing у липні 2014 року.

Бойовики вдерлись, бо "заблукали"

У серпні 2014 року росіяни взагалі прямо вдерлись у Донецьку область і взяли участь у боях за Іловайськ. Десять російських десантників зі зброєю та документами тоді потрапили в полон до ЗСУ біля села Дзеркальне.

Їхнє командування тоді заявило, що військові брали участь у навчаннях на території Росії й просто заблукали. Проте нічого, окрім глузування та обурення ці жалюгідні виправдання не викликали.

З того часу накопичення російських військ біля кордонів України зі зрозумілих причин викликає обґрунтоване хвилювання. Російська сторона використовує цей крок як фактор тиску та залякування.



Окупанти спочатку брехали, що "заблукали" на території України / Фото Getty Images

Путіна загнали в глухий кут

Причина такої поведінки зрозуміла. У Росії просто не залишається інших інструментів тиску на Україну, крім погроз і брязкання зброєю.

Економічні зв'язки між Києвом та Москвою практично розірвані. Проросійські сили в Україні перебувають під серйозним пресингом і не мають колишньої свободи дій.

На міжнародній арені у Кремля теж проблеми. Введення в експлуатацію "Північного потоку-2" залишається під питанням, крім того, Україна отримує від своїх західних союзників сучасне озброєння у якості допомоги.

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Це викликає у Путіна напади безсилої злості. Уже вкотре він заговорив про червоні лінії та з досадою зазначив, що "західні партнери" не бояться його погроз.

Російські пропагандисти знову погрожують

Водночас російські пропагандисти взялися як завжди, у своїй манері, відкрито погрожують Україні російським вторгненням та захопленням нових територій.

Наприклад, кореспондент російського державного телеканалу "Росія-1" Олександр Сладков написав, що припускає миротворчу операцію Росії на Донбасі. Мовиться про примус до миру та відновлення псевдореспублік у повноцінних межах Луганської та Донецької областей.

Приводом для початку миротворчої операції Росії на Донбасі може стати загострення на фронтах громадянської війни та зручні економічні та зовнішньополітичні умови для Росії. Олександр Сладков Журналіст телеканалу "Росія-1"

Кремль може потім звинуватити Україну

У такий спосіб пропагандист натякнув, що Кремль може загострити ситуацію на Донбасі, а потім звинуватити в українську сторону й виправдати військову інтервенцію на Сході.

Відомий ідеолог Кремля Владислав Сурков написав чергову статтю, де пояснив загарбницькі війни необхідністю "експорту хаосу". За його словами, щоб у Росії не накопичувалася внутрішня напруженість, її слід переносити на території сусідніх держав.

Соціальна ентропія дуже токсична. Працювати з нею в наших домашніх умовах не рекомендується. Її потрібно виносити кудись якомога далі. Експортувати для утилізації на чужій території,

– заявив він.

Як приклад експорту хаосу він навів "кримський консенсус". На його думку, це яскравий приклад консолідації суспільства через хаотизацію сусідньої держави. Тобто нас. України.

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Далеко не факт, що всі погрози все ж таки "виллються" у реальні дії. За останні роки Кремль вже не один раз стягував війська до українських кордонів, але згодом відводив їх.

Тож впадати в паніку поки що не потрібно. Це саме те, чого так хоче Путін. Інакше Кремль і його пропагандисти точно не діяли б так демонстративно.