Как оказалось, это был командир 37 мотострелковой бригады оккупантов. Он "случайно" попал под российскую бронетехнику – ему серьезно повредило ноги. Впоследствии полковник умер.

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Мы считаем, что командира бригады убили собственные солдаты из-за серьезных потерь, которые понесла бригада. Мы считаем, что солдаты намеренно его убили. Мы считаем, что его переехали собственные войска,

– сказал один из западных чиновников.

Ранее подобную информацию обнародовал украинский журналист Роман Цымбалюк. По его словам, во время боев вблизи Макарова Киевской области две батальонно-тактические группы 37 отдельной мотострелковой бригады оккупантов потеряли около 50% воинов.

Это так разозлило одного из солдат, что он выбрал удобный момент во время очередного боя и переехал командира бригады Юрия Медведева. Полковник уехал лечиться в Беларусь, его даже наградили так называемым орденом "мужества".

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