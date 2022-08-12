Украина опубликовала ролик о роли западного оружия в войне

Современное оружие от западных партнеров изменяет ход войны. В новом выпуске Fight for Freedom на UNITED24 Media решили рассказать, как эта помощь позволяет Украине переламывать ход войны.

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Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение. И украинские военные, сверхточно поражая враждебные цели, уже доказали способность эффективно его применять,

– написал Зеленский.

В то же время высказался по этому поводу и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что Украина получила от союзников мощную помощь — от переносных противотанковых комплексов до крупных противокорабельных ракет и артиллерийских систем.

По словам Федорова, это оружие в руках украинских воинов не просто поражает врагов, а спасает мирных жителей от ужасов российской оккупации.

В заключение он добавил, что большее количество оружия поможет Украине быстрее победить, отстоять демократию и спасти человеческие жизни.

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