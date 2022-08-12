Україна опублікувала ролик про роль західної зброї у війні

Сучасна зброя від західних партнерів змінює перебіг війни. У новому випуску Fight for Freedom на UNITED24 Media вирішили розповісти, як ця допомога дозволяє Україні переламувати хід війни.

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Для нашої перемоги у війні західна зброя має ключове значення. І українські військові, надточно вражаючи ворожі цілі, вже довели здатність ефективно її застосовувати,

– написав Зеленський.

Водночас висловився щодо цього і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він підкреслив, що Україна отримала від союзників потужну допомогу — від переносних протитанкових комплексів і до великих протикорабельних ракет та артилерійських систем.

За словами Федорова, ця зброя в руках українських воїнів не просто вражає ворогів, а рятує мирних жителів від жахів російської окупації.

Наостанок він додав, що більша кількість зброї допоможе Україні швидше перемогти, відстояти демократію та врятувати людські життя.

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