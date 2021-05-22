Пользователи соцсетей, которые стали свидетелями стихийного бедствия, делились фотографиями и видео. Власть же пока говорит, что оценка масштаба ущерба – еще впереди.

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Шторм на Эгейском море и разрушения в Турции: что известно

21 мая в Эгейском море произошел мощный шторм. Скорость ветра достигала 50, а порывы – до 80 километров в час. Пострадали от непогоды населенные пункты по всей прибрежной части провинции Балыкесир.

Больше всего проблем непогода вызвала в районе курортного города Айвалык.

Там поломаны деревья, опрокинуты яхты, затоплены дома и машины, сорваны крыши.

По разным данным, затонули от 20 до 30 лодок по меньшей мере, среди которых и дорогие круизные.

Министр окружающей среды Турции Мурат Курум сообщил, что изучение последствий и оценка ущерба от непогоды уже начались, но на это нужно время.

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